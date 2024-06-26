أسانج حرًا.. انتهاء مسلسل قضائي بطله مؤسس ويكيليكس استمر لسنوات

وطنا اليوم:أعلنت قاضية أميركية، أنّ مؤسّس موقع ويكيليكس جوليان أسانج الأسترالي الجنسية، أصبح “رجلاً حرّاً” بعدما أبرم صفقة إقرار بالذنب أنهت سنوات من السجن، بحسب واشنطن تايمز.

وفي ختام جلسة استماع سريعة أمام المحكمة الفدرالية في سايبان بجزر ماريان الشمالية مساء الثلاثاء، أقرّ أسانح بذنبه بتهمة “التآمر للحصول على معلومات تتعلق بالدفاع الوطني ونشرها”.

وبموجب الاتّفاق الذي أبرمه مع القضاء الأميركي، أقرّ عالم الكمبيوتر السابق البالغ من العمر حالياً 52 عاماً والملاحق منذ نشره في 2010 مئات آلاف الوثائق الأميركية السرية، بذنبه مقابل الحُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات وشهرين، وهي فترة تعادل تلك التي قضاها خلف القضبان في بريطانيا حيث كان محتجزاً رهن الحبس الاحتياطي.