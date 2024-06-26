6500 شكوى متعلقة بانقطاع الكهرباء خلال 6 شهور

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة، الأربعاء، إن الهيئة تلقت خلال النصف الأول من العام الحالي قرابة 6500 شكوى متعلقة بانقطاعات التيار الكهربائي.

وأضاف من مقر الهيئة أن دور غرفة المراقبة والطوارئ في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن متابعة الشكاوى بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء وشركة الكهرباء الوطنية بالإضافة إلى شركات توليد الكهرباء.

ولفت إلى أن الشكاوى يتم متابعتها بكل وقت لمتابعة إعادة التيار الكهربائي للمشتركين في أسرع وقت ممكن.

وأضاف أن الهيئة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين والتنفيذيين من شركة الكهرباء الوطنية وشركات توزيع الكهرباء وشركات توليد الكهرباء الموجودة يتم إعداد خطط طوارئ من قبل كل شركة ويتم اعتمادها من قبل الهيئة.

وشدد على أن النظام الكهربائي في الأردن لديه جاهزية عالية لاستقبال أي أحمال من قبل المشتركتين.

ووصل الحمل الأقصى بأعلى حمل في عام 2023 عند 4200 ميغا، وفق السعايدة

وقال: “في موجة الحر السابقة أعلى حمل وصلنا كان 3950 ميغا، وفي هذه الأيام الحمل كان بالأمس 3500 ميغا، ومقارنة مع نفس الفترة من عام 2023 هناك زيادة بالأحمال بنسبة 11%”