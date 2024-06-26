بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

6500 شكوى متعلقة بانقطاع الكهرباء خلال 6 شهور

منذ ساعتين
6500 شكوى متعلقة بانقطاع الكهرباء خلال 6 شهور

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة، الأربعاء، إن الهيئة تلقت خلال النصف الأول من العام الحالي قرابة 6500 شكوى متعلقة بانقطاعات التيار الكهربائي.
وأضاف من مقر الهيئة أن دور غرفة المراقبة والطوارئ في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن متابعة الشكاوى بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء وشركة الكهرباء الوطنية بالإضافة إلى شركات توليد الكهرباء.
ولفت إلى أن الشكاوى يتم متابعتها بكل وقت لمتابعة إعادة التيار الكهربائي للمشتركين في أسرع وقت ممكن.
وأضاف أن الهيئة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين والتنفيذيين من شركة الكهرباء الوطنية وشركات توزيع الكهرباء وشركات توليد الكهرباء الموجودة يتم إعداد خطط طوارئ من قبل كل شركة ويتم اعتمادها من قبل الهيئة.
وشدد على أن النظام الكهربائي في الأردن لديه جاهزية عالية لاستقبال أي أحمال من قبل المشتركتين.
ووصل الحمل الأقصى بأعلى حمل في عام 2023 عند 4200 ميغا، وفق السعايدة
وقال: “في موجة الحر السابقة أعلى حمل وصلنا كان 3950 ميغا، وفي هذه الأيام الحمل كان بالأمس 3500 ميغا، ومقارنة مع نفس الفترة من عام 2023 هناك زيادة بالأحمال بنسبة 11%”


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:59

فيتش سوليوشنز تتوقع نمو الاقتصاد الأردني

11:49

فيديو مؤلم .. كلب بوليسي للاحتلال يعتدي على مسنة في غزة

11:39

حكومة غزة تحذر من اتصالات مريبة تدعو عائلات للعودة إلى الشمال

11:22

دول عربية تقرر قطع الكهرباء يوميا بسبب الحرارة

10:41

أسانج حرًا.. انتهاء مسلسل قضائي بطله مؤسس ويكيليكس استمر لسنوات

10:24

ضابط مستقيل يقر بمشاركة جنود أميركيين مع إسرائيل

10:14

عروض بأسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

10:03

وفيات الأربعاء 26-6-2024

09:56

الريال اليمني يواصل انهياره غير المسبوق ويتجاوز 1800 أمام الدولار

09:44

مسؤول حكومي: مشكلة نقص الدجاج بدأت بالتلاشي

09:39

جامعة البترا تحتل المرتبة 40 عالميّا والرابعة على مستوى آسيا في تصنيف عالمي لهندسة العمارة

09:28

القوات المسلحة: مقتل مهرب وإصابة آخرين في عملية إحباط تسلل وتهريب مواد مخدرة

وفيات
وفيات الأربعاء 26-6-2024خيم الحزن مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة الشابة حلا ابو الروسوفيات الثلاثاء 25-6-2024وفيات الاثنين 24-6-2024وفيات الأحد 23-6-2024