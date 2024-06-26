بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

عروض بأسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

منذ 16 ثانية
عروض بأسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

وطنا اليوم:أعلنت المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عن عروض وخصومات تشمل العديد من السلع الغذائية وغير الغذائية التي تلبي حاجات المواطنين الأساسية وغير الأساسية، وتستمر العروض حتى يوم الأحد المقبل الموافق 30 حزيران الحالي.
وتأتي هذه العروض والتخفيضات استمراراً لجهود المؤسسة بالمساهمة في المحافظة على الأمن الغذائي للمواطن وتوازن الأسعار في السوق المحلي


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:03

وفيات الأربعاء 26-6-2024

09:56

الريال اليمني يواصل انهياره غير المسبوق ويتجاوز 1800 أمام الدولار

09:44

مسؤول حكومي: مشكلة نقص الدجاج بدأت بالتلاشي

09:39

جامعة البترا تحتل المرتبة 40 عالميّا والرابعة على مستوى آسيا في تصنيف عالمي لهندسة العمارة

09:28

القوات المسلحة: مقتل مهرب وإصابة آخرين في عملية إحباط تسلل وتهريب مواد مخدرة

09:25

تل ابيب تدعي: بديل حكم حماس في غزة ستظهر سياسته للنور خلال أيام

09:16

الحوثيون يعلنون استهداف سفينة إسرائيلية في بحر العرب

09:10

المقاومة العراقية تعلن ضرب هدف حيوي في أم الرشراش

06:17

خيم الحزن مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة الشابة حلا ابو الروس

05:15

اندلاع حريق كبير قرب قاعدة عسكريّة للاحتلال في القدس

04:13

الوزير الخلايلة يقود البعثة الأردنية للتميز في موسم الحج

03:42

مصدر إيراني: إسرائيل ستتلقى هجمات من جميع الجهات إذا دخلت بحرب مع حزب الله

وفيات
وفيات الأربعاء 26-6-2024خيم الحزن مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة الشابة حلا ابو الروسوفيات الثلاثاء 25-6-2024وفيات الاثنين 24-6-2024وفيات الأحد 23-6-2024