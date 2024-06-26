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المقاومة العراقية تعلن ضرب هدف حيوي في أم الرشراش

منذ ساعة واحدة
المقاومة العراقية تعلن ضرب هدف حيوي في أم الرشراش

وطنا اليوم:سمع دوي انفجارات بواسطة الطيران المسير وصفارات الإنذار في إيلات بجنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال ساعات فجر الأربعاء.
فيما تبنت “المقاومة الإسلامية في العراق” استهداف موقع حيوي في إيلات عقب دوي إنذارات وانفجارات فيها.
وقالت المقاومة الإسلامية في العراق صباح الأربعاءأنها استهدفت “هدفاً حيوياً في أم الرشراش “ايلات” المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء”.
وقال المتحدث باسم بلدية إيلات “إلحاقا للإنذار الذي تم سماعه في إيلات (2:21 صباحا) (..) اعتراض لهدف تم إطلاقه في اتجاه إيلات ولم يعبر المنطقة..يجب أن تستمروا في إطاعة توجيهات قيادة الجبهة الداخلية”، بحسب وسائل إعلام.


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