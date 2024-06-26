الوزير الخلايلة يقود البعثة الأردنية للتميز في موسم الحج

وطنا اليوم_أبرز الدكتور محمد الخلايلة، وزير الأوقاف الأردني، قدراته الإدارية والتنظيمية من خلال تحقيق إنجازات ملموسة خلال فترة توليه الوزارة. تمكنت البعثة الأردنية من الحصول على المركز الأول كأفضل بعثة في موسم الحج الأخير بالسعودية، وذلك بفضل التخطيط الاستراتيجي والإدارة الفعالة التي قادها الخلايلة.

تميزت البعثة الأردنية بحصولها على مواقع استراتيجية في مشعر منى وعرفة، مما سهل على الحجاج الأردنيين أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة. وقد تم اختيار هذه المواقع بعناية فائقة، لتوفير كافة الاحتياجات والخدمات اللازمة للحجاج، مما ساهم في تحسين تجربتهم وزيادة رضاهم.

أكد الدكتور الخلايلة على أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة البعثة، من خلال توظيف التطبيقات الذكية ونظم إدارة البيانات لتتبع الحجاج وتوفير المعلومات الضرورية لهم. كما تم تنظيم دورات تدريبية مكثفة للعاملين في البعثة لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية.

اهتم الدكتور الخلايلة بتعزيز العلاقات مع السلطات السعودية والجهات المعنية، مما ساعد في تذليل العقبات وتوفير الدعم اللازم للبعثة الأردنية. لم يقتصر دوره على موسم الحج فقط، بل شمل كافة المسؤوليات الأخرى التي تقع على عاتق وزارة الأوقاف، مثل العناية بالمساجد وتنظيم الحملات التوعوية والدينية.

بفضل جهود الدكتور الخلايلة وتخطيطه الدقيق، تحقق هذا الإنجاز الكبير الذي يعزز مكانة الأردن بين الدول الإسلامية في إدارة الحج، ويؤكد على كفاءة وتميز وزارة الأوقاف في تقديم أفضل الخدمات للحجاج.