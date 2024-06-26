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مصدر إيراني: إسرائيل ستتلقى هجمات من جميع الجهات إذا دخلت بحرب مع حزب الله

منذ ساعة واحدة
مصدر إيراني: إسرائيل ستتلقى هجمات من جميع الجهات إذا دخلت بحرب مع حزب الله

وطنا اليوم_قال مصدر رفيع المستوى بمجلس الأمن القومي الإيراني إنه إذا قررت إسرائيل شن حرب واسعة النطاق على “حزب الله”، فإن “جبهة المقاومة ستدخل المعركة بقوة”.

وأكد مصدر رفيع المستوى في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أنه “في حين يقوم الأمريكيون والفرنسيون باتصالات دبلوماسية مع الأطراف اللبنانية وإسرائيل لمنع الحرب، فإن الاتصالات الأمنية بين إيران والولايات المتحدة وصلت إلى ذروتها في الأيام القليلة الماضية، حيث أعاد الجانبان تشغيل خط أحمر مباشر بينهما للمرة الأولى منذ إقفاله بعد اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني قبل نحو 4 سنوات في بغداد”.

وأضاف المصدر أنه “في الاتصال الأخير، أبلغت طهران واشنطن أن الحرب المحتملة في لبنان ستكون مختلفة جدا عن تلك الدائرة في غزة، وأنه إذا قررت إسرائيل شن حرب واسعة النطاق على “حزب الله”، فإن “جبهة المقاومة” ستدخل المعركة بقوة، وستقدم إيران كل ما لديها من إمكانات لحلفائها لشن هجمات على إسرائيل “من شتى الاتجاهات”، وبالتأكيد لن تقتصر المواجهة على إسرائيل والحزب”.


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