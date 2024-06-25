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وزيرة النقل تستقبل رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

منذ 19 ثانية
وزيرة النقل تستقبل رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

وطنا اليوم:استقبلت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني اليوم الثلاثاء رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبد الغفار بحضور مدير عام الهيئة البحرية المهندس عمر الدباس.
واشادت التهتموني بالمستوى التعليمي العالي الذي تحظى به الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مؤكدة انها صرحا علميا ناجحا يواكب التطورات والتقنيات الحديثة.
كما اشارت الوزيرة الى دور الاكاديمية في الدعم والتأهيل في النقل البحري العربي ومساهمتها في تطوير الكفاءات والابتكار في معظم القطاعات الاقتصادية.
من جهته قال عبد الغفار ان زيارته تأتي في إطار حرص الأكاديمية على تعزيز العلاقات الاقليمية وإمكانية التعاون في مجالات جودة التعليم والتدريب وتبادل الخبرات في قطاع النقل البحري والتكنولوجيا.
واختتمت زيارة الضيف المصري لوزارة النقل بتبادل التهتموني وعبدالغفار دروعا تقديرية.
يذكر ان الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري هي إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية، تأسست عام 1972. وتعنى بتقديم التعليم والتدريب والبحث العلمي في مجالات العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. وتضم الأكاديمية مجموعة متنوعة من الكليات والمعاهد التي تقدم برامج دراسات عليا ودورات تدريبية متخصصة، كما تقوم الأكاديمية بتقديم الاستشارات والدعم الفني للدول العربية في مجالات النقل البحري واللوجستيات.


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