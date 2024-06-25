“ناخب في عجلون يُحال للمدعي العام بتهمة بيع صوته عبر وسائل التواصل الاجتماعي”

وطنا اليوم_أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب عن إحالة قضيتين إلى الإدعاء العام في محافظة عجلون، بتهمة محاولة التأثير على إرادة الناخبين بالمال. القضية الأولى تشمل تقديم مجموعة من الأصوات للبيع، حيث قام أحد المواطنين بعرض جمعية لأصوات الناخبين في منطقته للبيع. أما القضية الثانية، فتتعلق بناخب آخر قام بعرض صوته للبيع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الهيئة أنها رصدت ما يقارب 39 مخالفة في مجال الدعاية الانتخابية خلال هذه الفترة، والتي تمثل خرقاً للقواعد والتشريعات المتعلقة بالانتخابات.