إعلان صادر عن سلطة إقليم البترا التنموي السياحي

وطنا اليوم:عملت سلطة إقليم البترا بالتعاون مع جميعة الفنادق الأردنية وجمعية فنادق البترا وعدد من المنشآت السياحية في البترا خلال الفترة الماضية على تعزيز جهودها للتخفيف من آثار وتداعيات الازمة الإقليمية التي أثرت على البترا ومنشآتها السياحية وأدت إلى إنخفاض كبير في أعداد الزوار؛ وقد اتفقت السلطة اليوم مع المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات على جدولة التزامات المنشآت السياحية في لواء البترا.

وتتمنى السلطة من المنشآت الراغبة بالاستفادة من هذه الجدولة إرسال بياناتها (اسم المؤسسة، رقمها الضريبي، رقم الضمان) إلى رئيس جمعية فنادق البترا السيد مروان معمر علي النوافلة، وذلك لإعداد القوائم وإرسالها للدوائر المعنية للسير بإجراءات الجدولة.

وتتقدم السلطة بالشكر والتقدير لمؤسسة الضمان الاجتماعي ممثلة بمديرها العام الدكتور محمد الطراونة، ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ممثلةً بمديرها العام الدكتور حسام أبو علي، على تفهمهم لظروف المنشآت في مدينة البترا وتعاونهم لإيجاد الحلول المناسبة.