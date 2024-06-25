الخيرية الهاشمية: توزيع ٢٢٥٠ وجبة على أهلنا في شمال غزة

وطنا اليوم:اعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية عن تجهيز ٢٢٥٠ وجبة وتوزيعها على أهلنا في شمال غزة ضمن الجهود الأردنية المبذولة في إغاثة أهلنا في غزة.

وقالت الهيئة في فيديو نشرته على صفحتها الخاصة على منصة “إكس” اليوم الثلاثاء، ان مشروع تقديم الوجبات الساخنة يأتي بتبرع كريم من الهيئة الخيرية الهاشمية وذلك تلبية لنداء الاستغاثة العاجل الذي اطلقه أهالي شمال قطاع غزة.

وكانت الخيرية الأردنية الهاشمية قد اكدت في وقت سابق أن المعاناة التي يمر بها الأهل في غزة من الممكن أن تتحول الى كارثة انسانية حيث إن كافة التقارير الواردة تشير إلى اقترابنا من المجاعة في قطاع غزة.

وشددت الهيئة بأن الجهود الأردنية مستمرة في إدخال المساعدات الإنسانية للعمل على التخفيف وايقاف هذا الوضع المأساوي.