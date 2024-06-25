فيدان: قبرص تحولت لقاعدة عسكرية ضد غزة.. وحذرنا الأوروبيين من خطورة ذلك

وطنا اليوم:شدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على تحول قبرص إلى قاعدة للعمليات العسكرية ومراقبة الوضع في قطاع غزة غزة، مشيرا إلى أن أنقرة حذرت الجهات الأوروبية والإقليمية الفاعلة من خطورة قيام الإدارة القبرصية بهذا الدور، وذلك بعد أيام قليلة من تهديدات أطلقها حزب الله اللبناني ضد الجزيرة الواقعة شرقي البحر الأبيض المتوسط.

وقال فيدان في لقاء متلفز عبر قناة “خبر تورك” التركية، مساء الاثنين، إن “قبرص تحولت إلى قاعدة للدول معينة للقيام بعمليات عسكرية ومراقبة ضد قطاع غزة بحسب ما تظهره تقارير استخباراتية”.

وأضاف أن بلاده “طرحوا هذا الموضوع مع الأوروبيين”، مشيرا إلى أنهم أعلنوا “الجزيرة قاعدة لوجستية من أجل التغطية أهدافها العسكرية”.

وشدد وزير الخارجية التركي على أن تحول قبرص “إلى قاعدة تخفي وضعها العسكري واستخدامها لتنفيذ عمليات في الشرق الأوسط لن يفيد الجانب القبرصي ولا اليونان”، وتابع محذرا من اتساع رقعة الصراع بالمنطقة ليشمل قبرص: “عندما تصبحون طرفا في الحروب الدائرة في الشرق الأوسط، فإن تلك النيران ستجد طريقها إليكم”.

ولفت فيدان خلال حديثه إلى أن على الجهات الفاعلة على الساحة الإقليمية التنبه إلى ذلك لاسيما في ظل وجود عسكرة خطيرة بالمنطقة، مجددا تحذيرات أنقرة من خطورة اتساع رقعة الحرب المتواصلة على قطاع غزة.

وأوضح أن “وجود لبنان الآن على جدول الأعمال وتهديد الأطراف الفاعلة (حزب الله) في لبنان للجانب القبرصي دليل على إمكانية اتساع رقعة الحرب”، مشددا على أن خطر اتساع الصراع سيستمر طالما استمرت الإبادة الجماعية الإسرائيلي في قطاع غزة.

والأسبوع الماضي، حذر الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، الحكومة القبرصية من فتح مطاراتها للاحتلال الإسرائيلي في الحرب، معتبرا أنها إن فعلت ذلك فهذا يعني “أنها أصبحت جزءا من الحرب”.

وقال نصر الله في خطاب متلفز تزامن مع تصاعد حدة المواجهات بين الحزب والاحتلال الإسرائيلي: “لدينا معلومات أن العدو يجري مناورات في مناطق ومطارات قبرصية، وهو يعتبر أنه في حال استهداف مطاراته سيستخدم المطارات والمرافق القبرصية”.

وأضاف “لذلك، يجب أن تعلم الحكومة القبرصية أنه حال فتح المطارات والقواعد القبرصية للحرب على لبنان، سنتعامل مع قبرص كأنها جزء من الحرب”.

في أعقاب ذلك، قال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، إن نيقوسيا ليست متورطة في حروب، وإن بلاده جزء من الحل وليست المشكلة.

وأضاف نيكوس خريستودوليديس أنه تم إبلاغه بتصريحات حسن نصر الله، مشددا على أن قبرص ليست متورطة في أي شيء، وفق ما نقله موقع “phile news” القبرصي.