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يزن النعيمات يفسخ عقده مع الأهلي القطري

منذ 6 ثواني
يزن النعيمات يفسخ عقده مع الأهلي القطري

وطنا اليوم:فسخ اللاعب الأردني يزن النعيمات عقده مع النادي الاهل القطري، بعد أن تلقى أكثر من عرض على هامش تألقه في بطولة كأس آسيا الأخيرة.
وقال موقع winwin:إن النعيمات المحترف حاليًا بصفوف الأهلي القطري دفع الشرط الجزائي لناديه وفسخ عقده، بهدف الاحتراف في السعودية.
وينتظر أن تكشف الأيام القليلة المقبلة مزيدًا من التفاصيل حول وجهة النعيمات المقبلة، لكن حتى اللحظة فإنه بات أقرب للانتقال إلى الدوري السعودي.
النعيمات الذي انتقل قبل موسمين للأهلي القطري قادمًا من فريق سحاب، كانت المؤشرات السابقة تؤكد قرب رحيله للأهلي المصري، قبل أن تكشف عدة مصادر أنه ربما يكون أقرب للدوري السعودي ما لم تحدث مفاجآت في اللحظات الأخيرة.


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