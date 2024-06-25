عضو المجلس السياسي في حزب إرادة د. تيسير النعيمي يحاور طلبة آل البيت.. فيديو وصور

وطنا اليوم:شارك حزب إرادة ممثلا بعضو المجلس السياسي في الحزب الوزير الأسبق الدكتور تيسير النعيمي بندوة حوارية مع طلبة جامعة آل البيت بتنظيم من مبادرة يلا نشارك يلا نتحزب وعمادة شؤون الطلبة بالجامعة تحت عنوان ” تحديث المنظومة الاقتصادية في المملكة الأردنية الهاشمية”.

وقال النعيمي إن الشباب والشابات هم العنصر الفعال والنشط في إنجاح منظومة التحديث السياسي والاقتصادي والاداري وهم القادرون على إحداث التغيير وايجاد الحلول للكثير من للتحديات التي يعاني منها وطننا، مذكرا أنه تفصلنا شهور قليلة عن الانتخابات النيابية في العاشر من شهر أيلول القادم.

وأضاف انه جاء في منظومة التحديث السياسي ان العمل الحزبي هو بوابة المشاركة، وهو أداة العمل البرامجي والإنتقال من العمل الفردي الى العمل الجمعي وبالتالي العمل الحزبي هو في صميم التحديث الاقتصادي باعتباره بوابة المشاركة وباعتباره أداة للعمل الحزبي البرامجي والاداة القادرة على احداث التطوير المنشود نيابيا وحكوميا ومجتمعيا.

وتحدث في الندوة المتحدث باسم المبادرة الدكتور على القواقزة ورئيس المبادرة سيف بني مصطفى واكدوا أهمية التركيز على حوار الشباب وطلبة الجامعات لدراسة ملامح المرحلة المقبلة عنوانها التحديث السياسي والاقتصادي والإداري وعمادها الشباب، وفق رؤية ملكية سامية، مشددين أهمية التمسك بالإرادة الوطنية الصلبة للمضي بمسيرة البناء الوطني فنحن امام مرحلة مهمة فالشاب لهم دور مهم في عملية التحديث السياسي والاقتصادي.