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الشؤون الفلسطينية تنعى شهداء الواجب

منذ ساعتين
الشؤون الفلسطينية تنعى شهداء الواجب

وطنا اليوم:مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان ولجان خدمات المخيمات والهيئات الاستشارية ومؤسسات المجتمع المدني ينعون بمزيد من الحزن والأسى شهداء الواجب الإنساني من نشامى الجيش العربي الأردني الرقيب عماد العرام والجندي يحيى عثمان الصياح الذين توفاهما الله إثر حادث تدهور 3 شاحنات عسكرية على طريق البحر الميت كانت محمّلة بالمساعدات الطبية لإغاثة الأشقاء في غزة.
وأشار خرفان إلى الدور الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة الأردنية في تأدية دورها الإنساني بمساندة الأشقاء في قطاع غزة، من خلال تسيير المساعدات الإنسانية الإغاثية سواء عن طريق البر أو الجو ضمن جهود تبذلها القوات المسلحة للتخفيف من معاناة الأهل في قطاع غزة الذين يعانون من مجاعة حقيقية بسبب العدوان والحصار الصهيوني الأمر الذي يحرص عليه الأردنيون بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في دعم الأشقاء الفلسطينيين داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يحفظ الأردن بلدا آمنا مطمئنا


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