بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

للاردنيين .. منح دراسية مقدمة من ماليزيا بالدراسات العليا

منذ ساعتين
للاردنيين .. منح دراسية مقدمة من ماليزيا بالدراسات العليا

وطنا اليوم:اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتنسيق مع سفارة ماليزيا في عمان عن توافر عدد من المنح الدراسية مقدمة من الحكومة الماليزية في جامعات مشمولة بالمنحة الدولية الماليزية (MIS) في برامج الدراسات العليا (الماجستير / الدكتوراه) وبتخصصات مختلفة باستثناء تخصصات (الطب، التمريض، الصيدلة) للعام الجامعي 2024-2025.

تشمل المنحة الدراسية

(تغطية الرسوم الدراسية، راتب شهري).

شروط التقديم:

– حصول الطالب على شهادة اتقان اللغة الإنجليزية بعلامة لا تقل عن (6) في امتحان (IELTS) وبعلامة لا تقل عن (550) في امتحان (TOEFL) / PBT (أو وثيقة من جامعته السابقة تبين بأن لغة التدريس هي اللغة الإنجليزية في التدريس.

– الا يزيد عمر الطالب عن (40) عاماً للتقديم في برنامج لماجستير، و(45) للتقديم في برنامج الدكتوراه.

– ألا يقل المعدل التراكمي للطالب في المؤهل العلمي السابق عن (3).

آلية التقديم:

– للحصول على مزيد من المعلومات حول المنحة الدراسية وتقديم الطلب وتحميل الوثائق المطلوبة بإمكان الطلبة الدخول الى الرابط الالكتروني التالي: https://biasiswa.mohe.gov.my/INTER/index.php

– للاطلاع على دليل المنح الدراسية في ماليزيا (اضغط هنا) ملاحظات:

* الموعد النهائي لتقديم الطلبات ينتهي بتاريخ 30-6-2024.

* للاطلاع على قائمة الجامعات الماليزية المعترف بها لدى الوزارة الدخول على الرابط التالي: https://rce.mohe.gov.jo/RecognizedUniversities

* يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 202


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:05

وزارة التعليم العالي تعلن عن منح دراسية مقدمة من الحكومة الماليزية في برامج الدراسات العليا (الماجستير / الدكتوراه) للعام الجامعي 2024-2025 

12:43

يزن النعيمات يفسخ عقده مع الأهلي القطري

12:33

وزير إسرائيلي يرد بعنف على قرار المحكمة العليا الخاص بتجنيد الحريديم

12:17

الدفاع المدني يتدخل لإيصال طلبة توجيهي لقاعاتهم

12:14

ترقية زهير إزمقنا لمنصب المدير التنفيذي لإدارة المشتريات وسلاسل التوريد في شركة أمنية

12:12

عضو المجلس السياسي في حزب إرادة د. تيسير النعيمي يحاور طلبة آل البيت.. فيديو وصور

12:06

رئيس جامعة البتراء يهنئ كلية الصيدلة والعلوم الطبية

12:03

غرفة تجارة عمان تطلق حملة لاغاثة شمال قطاع غزة

11:55

الشؤون الفلسطينية تنعى شهداء الواجب

11:50

تحديـد موعـد العـطـلـة القـضـائـيـة فـي الأردن

11:33

ويكيليكس: جوليان أسانج حرّ.. وغادر بريطانيا

11:26

وفيات الثلاثاء 25-6-2024

وفيات
وفيات الثلاثاء 25-6-2024وفيات الاثنين 24-6-2024وفيات الأحد 23-6-2024وفيات الجمعة 21-6-2024نعي الأستاذ الدكتور عمار الحنيطي