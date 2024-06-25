جامعة البترا تجدد مذكرة تفاهم موسعة للتبادل الطلابي مع كلية لندن الجامعية

وطنا اليوم:وقعت جامعة البترا مذكرة تفاهم للتبادل الطلابي مع كلية لندن الجامعية، ووسعت الجامعتان بنود اتفاقية سابقة كانت وقعت بين الطرفين. وشملت الاتفاقية الجديدة برامج كلية العمارة والتصميم، وتم توسيع نطاقها لتشمل أيضًا طلبة كلية الحقوق، ووقعها عن رئيس الجامعة كل من الأستاذ الدكتور مياس الريماوي، والدكتورة كنزا منصور.

وأشار عميد كلية العمارة والتصميم الدكتور عامر جوخدار إلى الاستفادة من مذكرة التفاهم؛ إذ تم استقبال طالبة من جامعة كلية لندن الجامعية للعام الأكاديمي الحالي 2023-2024 في كلية العمارة في تخصص هندسة العمارة ضمن برنامج التبادل، مضيفًا: “سيتم ابتعاث طالبة من جامعة البترا في كلية العمارة، في تخصص هندسة العمارة، للدراسة في لندن في مستهل العام الأكاديمي 2024-2025 ضمن برنامج التبادل”.

وأشارت مساعدة الرئيس للاتفاقيات والتعاون الدولي الدكتورة كنزا منصور إلى أن جامعة البترا ستستقبل طالبة من كلية لندن الجامعية في كلية الحقوق للعام الأكاديمي 2024-2025 ضمن البرنامج الموسع، وهذا يعزز تبادل المعرفة والثقافة بين الطلاب، ويسهم في تعزيز الروابط الأكاديمية بين الجامعتين.

وأكدت منصور أهمية برنامج التبادل الطلابي بين جامعتي كلية لندن الجامعية وجامعة البترا، ويُعَدّ استثمارًا إستراتيجيًا في تعزيز التعليم الدولي، بشكل يسهم في تعزيز التفاعل الأكاديمي والثقافي، ويدعم تقديم تجربة تعليمية تعلمية شاملة ومتميزة لطلاب الجامعة، ويوسع كفاياتهم وفرصهم المهنية والأكاديمية في سوق العمل العالمي المتنامي.

وأشار نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مياس الريماوي إلى أن التوجهات الإستراتيجية لتحقيق العالمية تتجلى في التزام الجامعة الدائم بتقديم مستوى متميز من التعليم والبحث على المستوى العالمي، وفتح قنوات للتعاون والتبادل لتعزيز تجربة الطلاب والباحثين ليكونوا قادرين على المساهمة في بناء مجتمع مستدام ومزدهر، ويضع بصمة جامعة البترا كمؤسسة رائدة في التعليم العالي والبحث العلمي على خارطة الجامعات المحلية والإقليمية والعالمية المرموقة.