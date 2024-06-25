بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

نقص الأدوية يهدد حياة قرابة ألف مريض غسيل كلوي في غزة

منذ 20 ثانية
Palestinians look at the site of the explosion at al-Ahli hospital in Gaza City, Wednesday, Oct. 18, 2023. (AP Photo/Abed Khaled)

وطنا اليوم:قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن المستشفيات والمراكز الصحية تعاني من “نقص حاد” في الأدوية والمهمات الطبية الضرورية لاستمرار تقديم الخدمات الطبية اللازمة لإنقاذ حياة المرضى والمصابين، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وسيطرة وإغلاق الاحتلال لكافة معابر القطاع، واستهدافه المستمر للقطاع الصحي بغزة.
وأشارت الوزارة في بيان إلى أن الأدوية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية أصبح رصيدها صفرا، أو أوشكت على النفاد. وأبرزها أدوية الاستقبال والطوارئ والتخذير والعنايات المركزة والعمليات.
وأضافت أن مرضى الأورام لم يتمكنوا من السفر؛ حيث اقتصرت خدمتهم على العلاج التلطيفي فقط، بعد انقطاع الأدوية الخاصة بهم، وكذلك مرضى غسيل الكلى خاصة الأطفال (مما يهدد حياة ما يقارب من 1000 مريض غسيل كلوي)، مشيرة إلى نفاد الأدوية الخاصة بالخدمات الصحية الأولية كصحة الأم والطفل والصحة الإنجابية، وأدوية الأمراض المزمنة والأدوية النفسية.
وناشدت وزارة الصحة جميع المؤسسات الدولية والأممية والجهات المعنية بسرعة التدخل وتوفير الاحتياجات اللازمة من الأدوية والمهمات الطبية لإنقاذ حياة المرضى والمصابين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:54

مسؤولان أميركيان يحذران حزب الله: لا تعتمدوا علينا لمنع هجوم إسرائيل

10:18

الأمن يحذر من نشر معلومات أو صور عن المداهمات الأمنية

10:11

الاتجار بالبشر والاحتيال لـ 28 شخصًا في قضية الحجاج الأردنيين

10:01

بسبب الديون.. الملاحقات الأمنية تهدد تجارا في جرش

09:54

الحجز على اموال 3 اشقاء من ‏عائلة استثمارية معروفة في الأردن

09:52

الدكتور عبد الله النسور يشيد بكتابات د.طوقان

09:48

الانتقال الكبير: تحولات النمو الاقتصادي في الأردن

09:46

تعميم خطير من أمين عمّان

09:24

بايدن يستنكر محاولة إغراق طفلة أميركية من أصول فلسطينية

09:20

استشهاد شقيقة إسماعيل هنية و 10 من عائلتها بقصف منزلهم في مخيم الشاطئ

09:14

السعودية: شركات سياحية في عدة دول شجعت على مخالفة أنظمة الحج

09:06

بحضور الهندي والعلي .. جمعية الفنادق الأردنية وطيران الاتحاد يبحثان تعزيز التعاون

وفيات
وفيات الاثنين 24-6-2024وفيات الأحد 23-6-2024وفيات الجمعة 21-6-2024نعي الأستاذ الدكتور عمار الحنيطيوفاة عضو المجلس المركزي للحزب المدني الديمقراطي احمد عبد الرزاق الحياري