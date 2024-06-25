الأمن يحذر من نشر معلومات أو صور عن المداهمات الأمنية

وطنا اليوم:دعا رئيس وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في إدارة البحث الجنائي – المقدم محمود المغايرة، مستخدمي التواصل الاجتماعي في الأردن للحذر من نشر فيديوهات أو معلومات عن المداهمات الأمنية الأخيرة التي أجرتها الأجهزة الأمنية في العاصمة عمان.

وأوضح المغايرة في تصريح أن نشر معلومات وصور ومقاطع مصورة، قد يعرض مرتبات الأجهزة الأمنية للخطر خلال المداهمة.

وبين أن نشر مثل هذه المعلومات أو الصور، قد يعرض ناشريها للمسائلة القانونية عبر النيابية العامة، وفق إذاعة الأمن.

ولفت إلى أنالتصوير والبث المباشر عبر وسائل التواصل الإجتماعي والتجمهر بالقرب من أماكن العمليات الأمنية يعرض الأشخاص للمسائلة القانونية نتيجة تعريضهم فريق المداهمة والمدنيين للخطر.