وطنا اليوم:قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة لثلاثة اشقاء من احدى العائلات الاستثمارية المعروفة جدا على مستوى المملكة، والتي تملك شركات ضخمة تعمل في قطاع الباطون الجاهز والتوريدات الانشاءات، والصيرفة، والاستثمارات، والوساطات المالية.
ووفق الوثيقة فان مدعي العام وجه كتابا الى هيئة الاوراق المالية والبنوك ودائرة الاراضي والمساحة وادارة ترخيص السواقين المركبات، للحجز التحفظي على املاك الاشقاء الثلاثة، وهم كبار ملاك شركات مساهمه عامه، ويشغلون مناصب رفيعة فيها على خلفية قضايا تتعلق بالفساد.
هذا ومن المرجح أن تهز القضية الاوساط الاقتصادية في البلاد، خاصة ان اعمال الاشقاء الثلاثة متشعبة وكثيرة وفي قطاعات متعددة.
الحجز على اموال 3 اشقاء من عائلة استثمارية معروفة في الأردن
وطنا اليوم:قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة لثلاثة اشقاء من احدى العائلات الاستثمارية المعروفة جدا على مستوى المملكة، والتي تملك شركات ضخمة تعمل في قطاع الباطون الجاهز والتوريدات الانشاءات، والصيرفة، والاستثمارات، والوساطات المالية.