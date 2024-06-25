الحجز على اموال 3 اشقاء من ‏عائلة استثمارية معروفة في الأردن

وطنا اليوم:قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة ‏لثلاثة اشقاء من احدى العائلات الاستثمارية المعروفة جدا على مستوى المملكة، والتي تملك ‏شركات ضخمة تعمل في قطاع الباطون الجاهز والتوريدات الانشاءات، والصيرفة، ‏والاستثمارات، والوساطات المالية.‏

ووفق الوثيقة فان مدعي العام وجه كتابا الى هيئة الاوراق ‏المالية والبنوك ودائرة الاراضي والمساحة وادارة ترخيص السواقين المركبات، للحجز التحفظي ‏على املاك الاشقاء الثلاثة، وهم كبار ملاك شركات مساهمه عامه، ويشغلون مناصب ‏رفيعة فيها على خلفية قضايا تتعلق بالفساد.‏

هذا ومن المرجح أن تهز القضية الاوساط الاقتصادية في البلاد، خاصة ان اعمال الاشقاء ‏الثلاثة متشعبة وكثيرة وفي قطاعات متعددة.‏