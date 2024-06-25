بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

بايدن يستنكر محاولة إغراق طفلة أميركية من أصول فلسطينية

منذ ساعة واحدة
بايدن يستنكر محاولة إغراق طفلة أميركية من أصول فلسطينية

وطنا اليوم:قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه “مستاء للغاية” إزاء التقارير التي تفيد بمحاولة إغراق طفلة فلسطينية أميركية تبلغ من العمر 3 سنوات في أحد المسابح، مضيفا في منشور بمنصة إكس أنه لا ينبغي لأي طفل أن يتعرض لهجوم عنيف.
وكانت شرطة ولاية تكساس قد وجهت اتهاما لامرأة تدعى إليزابيث وولف (42 عاما) بمحاولة القتل العمد لمحاولتها إغراق طفلة فلسطينية أميركية تبلغ 3 سنوات، وقالت الشرطة إنها تعتقد أن الحادث كان بدافع التحيز وأن المشتبه بها أدلت بتصريحات ذات دوافع عنصرية.
ووقع الحادث في مايو/أيار الماضي، لكنه حظي باهتمام وسائل الإعلام أمس الاثنين بعد أن قدم مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية (كير) الدعم للضحايا وأصدر بيانا صحفيا.
ووفقا لسجلات الشرطة، نزلت الأم الفلسطينية وطفلاها البالغان من العمر 3 و6 سنوات، إلى المسبح الموجود في مجمعهم السكني. وأشارت السجلات إلى أن وولف دخلت حوض السباحة بعد أن سألت الأم المحجبة من أين أتوا.
وذكرت أن وولف أطلقت عبارات عنصرية بوجه الأم وهاجمتها ودفعت الطفلة الصغيرة ذات الثلاث سنوات تحت الماء وحاولت إغراقها، كما حاولت الإمساك بالصبي ذي الست سنوات.
وهرع المسعفون إلى مكان الحادث وأقرت السلطات الطبية بسلامة الأطفال.
من جانبه، دعا مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية في بيان إلى اعتبار الحادثة جريمة كراهية، وطالب بحماية الأسرة المعنية والمجتمع الإسلامي في أميركا بأكمله.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:18

الأمن يحذر من نشر معلومات أو صور عن المداهمات الأمنية

10:11

الاتجار بالبشر والاحتيال لـ 28 شخصًا في قضية الحجاج الأردنيين

10:01

بسبب الديون.. الملاحقات الأمنية تهدد تجارا في جرش

09:54

الحجز على اموال 3 اشقاء من ‏عائلة استثمارية معروفة في الأردن

09:52

الدكتور عبد الله النسور يشيد بكتابات د.طوقان

09:48

الانتقال الكبير: تحولات النمو الاقتصادي في الأردن

09:46

تعميم خطير من أمين عمّان

09:20

استشهاد شقيقة إسماعيل هنية و 10 من عائلتها بقصف منزلهم في مخيم الشاطئ

09:14

السعودية: شركات سياحية في عدة دول شجعت على مخالفة أنظمة الحج

09:06

بحضور الهندي والعلي .. جمعية الفنادق الأردنية وطيران الاتحاد يبحثان تعزيز التعاون

05:16

محادثات للإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في البحرين

04:14

الرشق ينفي نية “حماس” مغادرة الدوحة والتوجه إلى بغداد

وفيات
وفيات الاثنين 24-6-2024وفيات الأحد 23-6-2024وفيات الجمعة 21-6-2024نعي الأستاذ الدكتور عمار الحنيطيوفاة عضو المجلس المركزي للحزب المدني الديمقراطي احمد عبد الرزاق الحياري