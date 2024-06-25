بحضور الهندي والعلي .. جمعية الفنادق الأردنية وطيران الاتحاد يبحثان تعزيز التعاون

وطنا اليوم-استقبل العين المهندس عبدالحكيم الهندي، رئيس لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان، ورئيس مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، السيد خالد العلي، رئيس قسم الخدمات المساندة للشؤون القنصلية وخدمات المواطنين في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في الأردن، والسيد أحمد ديب، مدير عام طيران الاتحاد لبلاد الشام وإفريقيا، والسيد خليل حامد، مدير الحسابات لطيران الاتحاد في الأردن.

وتم خلال اللقاء، شرح عمل الجمعية وأهدافها، والتي تشمل تطوير القطاع الفندقي في الأردن وتعزيز معايير الجودة والخدمة.

كما تم بحث سبل التعاون بين جمعية الفنادق الأردنية وطيران الاتحاد، لما لهذا التعاوان من أهمية في تنشيط السياحة بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وخلال الاجتماع، أكد العين عبدالحكيم الهندي على أهمية موقع الأردن الاستراتيجي لا سيما في الجانب السياحي، وعلى أهمية التعاون مع شركات الطيران لتعزيز حركة السياحة.

وشدد الهندي على أن مثل هذه اللقاءات تسهم في دعم القطاع الفندقي والسياحي بشكل عام، كما أنها تنعكس إيجاباً على العاملين في هذا القطاع الحيوي.

من جهته، شكر السيد خالد العلي، جمعية الفنادق الأردنية على هذا اللقاء البناء، مؤكداً على أهمية التعاون بين الجانبين لتحقيق الأهداف المشتركة.

ومن جانبه، قدم السيد أحمد ديب، شرحاً وافياً عن عمل طيران الاتحاد، وهي شركة الطيران الوطنية الإماراتية. كما أكد على أهمية عقد لقاءات لاحقة لمتابعة المناقشات والتعاون المستمر، بما يسهم في تطوير القطاع السياحي في الأردن وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الجانبين.

وفي نهاية اللقاء، قدم العين الهندي درعين تذكاريين، أحدهما من مجلس الأعيان والآخر من جمعية الفنادق الأردنية، تكريماً للسادة خالد العلي، وأحمد ديب، وخليل حامد، كما قدمت طيران الاتحاد دروعاً تذكارية من طرفها تقديراً لجهود الجمعية في تعزيز التعاون ودعم القطاع السياحي.

وحضر اللقاء نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الفنادق احسين هلالات، وأمين سر مجلس إدارة الجمعية المهندسة مي سمور.