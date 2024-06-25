محادثات للإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في البحرين

وطنا اليوم_

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية اليوم الاثنين أن إيران والبحرين اتفقتا على بدء محادثات من أجل الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في المملكة واستئناف العلاقات الديبلوماسية بين البلدين.

وقالت وكالة أنباء البحرين الرسمية أمس الأحد إن البلدين اتفقا على بدء محادثات لإعادة العلاقات السياسية بينهما.

ووفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية اليوم، “اتفق الجانبان على إجراء مفاوضات فنية للإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في البحرين”، دون تقديم تفاصيل عن توقيت المحادثات أو حجم هذه الأموال.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن المحادثات تهدف إلى الإفراج عن الأموال التابعة للبنك المركزي الإيراني وبنوك أخرى والتي تحتجزها البحرين.

وجرى التوصل إلى الاتفاق خلال اجتماع في طهران شارك فيه وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني والقائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني.

وتتهم المنامة طهران منذ فترة طويلة بتحريض الأغلبية الشيعية في البحرين على نظامها الملكي السني. وقطعت البحرين علاقاتها الديبلوماسية مع إيران في 2016 بعد يوم من اتخاذ السعودية الخطوة ذاتها بسبب هجمات على السفارة السعودية في طهران.

وفي الشهر الماضي، قال ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لا يوجد ما يدعو إلى تأجيل استئناف العلاقات الديبلوماسية بين المملكة وإيران.