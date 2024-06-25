الرشق ينفي نية “حماس” مغادرة الدوحة والتوجه إلى بغداد

وطنا اليوم_نفى عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” عزت الرشق، صحة أنباء متداولة عن نية الحركة نقل مكاتبها إلى العراق.

وقال الرشق إنه “لا أساس من الصحة لما أوردته قناة (سكاي نيوز عربية)، نقلا عن صحيفة (ذا ناشونال)، من مزاعم بأن حماس تخطط لمغادرة قطر والتوجه إلى العراق”.

وكانت “سكاي نيوز” زعمت أن “حركة حماس تخطط لمغادرة قطر إلى العراق، مع تصاعد الضغوط من الدوحة وواشنطن على قادتها لإظهار مرونة أكبر في المحادثات من أجل وقف إطلاق النار في غزة”.

وبالتزامن مع ذلك، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 37 ألفا و626 شهداء، وإصابة 86 ألفا و98 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 1.7 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.