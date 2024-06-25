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“حم.اس”: مستعدون وجادون لمفاوضات حقيقية

منذ 4 ثواني
“حم.اس”: مستعدون وجادون لمفاوضات حقيقية

وطنا اليوم_قال نائب رئيس حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في غزة خليل الحية، إن “تصريحات نتنياهو أكدت رؤيتنا أنه لا يريد وقف إطلاق النار أو استعادة الأسرى، ولا يريد إبرام صفقة ويكرر مواقف لا معنى لها عن النصر”.

 

 

وأكّد الحية في حديث مع قناة/الجزيرة/الفضائية، أن “حماس مستعدة وجادة لمفاوضات حقيقية إذا التزم نتنياهو بمبادئ الرئيس بايدن”، متسائلا: “أين تصريحات بايدن؟ وأين قرار مجلس الأمن؟”.

 

وأشار إلى أن “حماس جادة في السعي للتوصل إلى صفقة توقف العدوان وتعيد أسرانا، ومستعدة لمفاوضات تحقق وقف العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة”.

 

وأضاف “نأمل أن ينجح الوسطاء في إلزام الاحتلال بالتوصل إلى صفقة وإنهاء الحرب، مواقفنا واضحة منذ بدء المفاوضات، ولا تنازل عنها، ومنها وقف العدوان، مبادئنا واضحة هي وقف دائم لإطلاق النار والانحساب الشامل وعودة النازحين”.

 

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 262 يوما، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

 

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 37 ألفا و626 شهيدا، وإصابة 86 ألفا و98 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 1.7 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.


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