قادة حماس إلى بغداد بحراسة وحماية إيرانية

وطنا اليوم_قالت صحيفة “ذا ناشيونال” في تقرير لها الإثنين، إنّ حركة حماس تخطط لمغادرة قطر متوجهة إلى العراق، مع تزايد الضغوط من الدوحة والولايات المتحدة على القادة السياسيين للحركة لإظهار مرونة أكبر في المحادثات من أجل وقف إطلاق النار في غزة.

وقالت مصادر للصحيفة إنّ “الحكومة العراقية وافقت على هذه الخطوة الشهر الماضي”، وأضافت المصادر أنّ “إيران ستكون مسؤولة عن حماية قيادات حماس ومكاتبها وأفرادها في بغداد”، حسب ما أوردت الصحيفة في تقريرها.

وأضاف التقرير أنّه تمت مناقشة هذه الخطوة الشهر الماضي من قبل رئيس حركة حماس إسماعيل هنية وممثلين عن الحكومتين العراقية والإيرانية، وأكد هذه المحادثات لـ”ذا نشايونال” نائب عراقي كبير وزعيم حزب سياسي له علاقات وثيقة مع جماعة مسلحة مدعومة من إيران.

وقال النائب العراقي إنّ “هذه الخطوة المحتملة تمت مراجعتها بشكل منفصل الشهر الماضي من قبل هنية ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اللذين تحدثا عبر الهاتف”.

وقال النائب العراقي البارز لـ”صحيفة ذا ناشيونال”: “لا يوجد إجماع بين الجماعات السياسية العراقية حول انتقال حماس إلى بغداد (…) يخشى البعض، وخاصة الأكراد وبعض السنة، من أن يؤدي ذلك إلى تعميق الخلافات مع الولايات المتحدة. ولكن على الرغم من عدم وجود توافق في الآراء، فإن قرار الحكومة باستضافة حماس لن يتم التراجع عنه”، وقال النائب العراقي والزعيم السياسي إنّ “بغداد ترحب بفكرة احتفاظ حماس بحضور رفيع المستوى في العراق”، مضيفًا أنّ “قادة الجماعة لم يحددوا بعد موعدا لهذه الخطوة”.

وكشف التقرير أنّ حماس افتتحت هذا الشهر مكتبًا سياسيًا برئاسة مسؤول كبير فيها هو محمد الحافي (عضو مكتب العلاقات العربية والإسلاميّة) في بغداد، وأنّ هناك خطط للجماعة لفتح مكتب إعلامي في المدينة خلال الأسابيع المقبلة.

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