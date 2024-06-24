الأمن العام : تحقيقات الأجهزة الأمنيّة بقضية ماركا الجنوبية أسفرت عن الوصول لموقع آخر أخفى به الأشخاص ذاتهم مواد متفجّرة في منطقة أبو علندا

وطنا اليوم_في إطار جهودها المتواصلة لضمان الأمن العام، تمكّنت الأجهزة الأمنية من كشف مخبأ لمواد متفجرة في منطقة ماركا الجنوبية بالعاصمة عمان.

حيث تم عزل محلاً تجارياً يُستخدم لتخزين هذه المواد الخطيرة، وذلك بعد أن أسفرت التحقيقات عن الوصول إلى الموقع.

وعلى الفور، حاصرت فرق المتفجرات من سلاح الهندسة الملكي المكان وتمكّنت من تفجير المواد المخزّنة بأمان وفق أعلى معايير السلامة والحرفية.

ولم يسجل أي إصابات أو أضرار جراء هذه العملية الدقيقة، التي تمت بنجاح تام.

وتهيب الجهات الأمنية بالجميع بالتعاون مع رجال الأمن والابتعاد عن الموقع، وذلك لتسهيل إجراءات التحقيق والتعامل مع القضية دون أي تأثيرات سلبية.

وما زالت القضية تحت التحقيق، ومن المتوقع أن يتم نشر المزيد من التفاصيل في الأيام القادمة بمجرد استكمال الإجراءات اللازمة.