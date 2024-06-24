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بدء أعمال اللجنة الأردنية – البريطانية المشتركة الفرعية للصحة والغذاء والدواء وانعقاد جلستها الأولى

منذ ساعتين
بدء أعمال اللجنة الأردنية – البريطانية المشتركة الفرعية للصحة والغذاء والدواء وانعقاد جلستها الأولى

وطنا اليوم _ترأس المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات، ونائبة السفير البريطاني في عمان السيدة هيزل موبراي الجلسة الأولى للجنة الأردنية – البريطانية المشتركة الفرعية للصحة والغذاء والدواء.

 

وأكد مهيدات خلال الجلسة التي عقدت اليوم الإثنين في مقر المؤسسة، على أهمية اللجنة المنبثقة عن اتفاقية الشراكة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا وأيرلندا الشمالية كفرصة مثمرة لمشاركة تجارب الجانبين في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الصناعات الغذائية والدوائية والمستلزمات الطبية والقطاع الصحي والزراعي والصناعي والتجاري ، وتبادل المعلومات انطلاقا من العلاقات الاستراتيجية بين البلدين تحقيقا للرؤية المشتركة في العمل لخدمة المواطن.

 

واتفق الجانبان على مجالات التعاون والآليات التي ستسهم في تعزيز التعاون وتجاوز المعيقات إن وجدت والمضي قدما بترجمة نقاط البحث لمشاريع وبرامج تنفيذية ،كما تضمنت الجلسة مصادقة محضر وجدول أعمال الجلسة واعتمادها واستعراض ما تم إنجازه من أعمال ضمن نطاق عمل اللجنة.

 

وعقدت الجلسة بحضور ممثلي الفريق الاقتصادي في السفارة البريطانية في عمان؛ نائبة رئيس الفريق الاقتصادي السيدة هيث ميجتشيلد، ومستشار التجارة والاستثمار السيدة نيكوليت فلوريس كاسبيل، ومسؤولة القسم التجاري الآنسة سهى بطارسة ومستشار سياسة صحة النبات في إدارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية السيد سيمون أنينج عبر تقنيات الاتصال عن بعد، وبمشاركة ممثلي الجهات المعنية من وزارة الصحة الدكتور فراس عيسوه- مديرية السياحة العلاجية ، ومن وزارة الزراعة رئيس قسم التعاون الدولي المهندسة إيمان عوض ومن وزارة الصناعة والتجارة والتموين- مديرية السياسات التجارية الخارجية المهندسة رنا سلامة، إضافة إلى مشاركة المعنيين من المؤسسة؛ مساعد المدير العام للشؤون الفنية الدكتورة وصال الهقيش -منسق أعمال اللجنة ومديري المديريات المعنية.


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