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لجنة المهندسين في حزب الميثاق الوطني تعقد اجتماعها الدوري

منذ 20 ثانية
لجنة المهندسين في حزب الميثاق الوطني تعقد اجتماعها الدوري

وطنا نيوز/عقدت لجنة المهندسين في حزب الميثاق الوطني ، اجتماعها الدوري، لمناقشة جدول أعمال اللجنة، في مقر الحزب.

 

‏واكدت رئيس اللجنة لمهندسة عروب العبادي، أهمية تكثيف جهود اللجنة في المرحلة المقبلة وبالتزامن مع الانتخابات النيابية المنوي عقدي في العاشر من سبتمبر المقبل واهمية هذا الاستحقاق الدستوري.

 

وقالت إن الاستحقاق الدستوري القادم، يعد محطة رئيسية في تاريخ الحياة البرلمانية، مشددة على الدور الفاعل للمهندسين بالحزب في الانتخابات النيابية المقبلة، وما يتمتعوا به من كفاءة.

 

وكشفت العبادي عن لقاء هام سيجمع مهندسي الميثاق الوطني خلال الفترة المقبلة لبحث المواضيع التي تهمهم، مشيرًة إلى دور لجنة الفروع، ومن خلال اذرعها في المحافظات في المرحلة المقبلة، وذلك بالتزامن مع الاستعداد لهذا اللقاء.

 

  • وجرى خلال الاجتماع تشكيل اللجنة التحضيرية لاجتماع مهندسي الميثاق ، كما تم استعراض اعمال اللجنة الخاصة بصياغة استراتيجية وبرنامج حزب الميثاق الخاصة بنقابة المهندسين.

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