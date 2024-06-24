أقمار ستارلينك تمر فوق سماء جنوب العاصمة عمان

وطنا اليوم_محمد ملكاوي_عمّان، الأردن – في حدث مميز، شهدت سماء المملكة الأردنية الهاشمية اليوم ، مرور مجموعة من أقمار ستارلينك التابعة لشركة سبيس إكس، حيث تمكّن العديد من المواطنين من رؤية الأقمار وهي تتحرك في صف واحد مضيء عبر السماء.

تعتبر أقمار ستارلينك جزءاً من مشروع طموح يهدف إلى توفير خدمة الإنترنت الفضائي عالية السرعة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المناطق النائية التي تفتقر إلى البنية التحتية التقليدية للاتصالات.

تتألف شبكة ستارلينك من آلاف الأقمار الصناعية الصغيرة التي تدور في مدار منخفض حول الأرض، وتعمل على توفير الاتصال بالإنترنت من خلال محطات أرضية.

وفقاً للخبراء، يمكن مشاهدة هذه الأقمار بالعين المجردة في عدة مناطق من الأردن، حيث يمكن التعرف عليها بسهولة بسبب تشكيلها الفريد وتتابعها في خط مستقيم عبر السماء.

ولتحديد أفضل الأوقات لرؤية الأقمار، يمكن استخدام تطبيقات ومواقع إلكترونية مثل “Heavens-Above” و”Find Starlink” التي توفر معلومات دقيقة حول مواقع وأوقات مرور الأقمار.

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