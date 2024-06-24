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واشنطن تتعهد بدعم تل ابيب حال نشوب حرب شاملة مع حزب الله

منذ 29 ثانية
واشنطن تتعهد بدعم تل ابيب حال نشوب حرب شاملة مع حزب الله

وطنا اليوم:قالت شبكة “سي أن أن” الأمريكية إن واشنطن، قدمت ضمانات لإسرائيل، بدعمها في حالة نشوب حرب شاملة مع حزب الله.
وتمثل الضمانات الأمريكية، حافزا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لاتخاذ قرار حرب شاملة، ترى تل أبيب أنها باتت ضرورية لتحييد الخطر الذي باتت حزب الله تشكله على سكان شمال إسرائيل.
وأضافت الشبكة أن “هذه التأكيدات جاءت في الوقت الذي ازدادت فيه الهجمات عبر الحدود في الأسابيع الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران، وسط ازدياد المخاوف بشأن توسع الصراع”.
ونقلت عن مسؤول كبير في إدارة الرئيس جو بايدن قوله إن “مسؤولين أمريكيين كبارا أكدوا لوفد من كبار المسؤولين الإسرائيليين الذين زاروا واشنطن هذا الأسبوع أنه في حال اندلاع حرب شاملة على الحدود الشمالية بين إسرائيل وحزب الله، فإن إدارة جو بايدن، مستعدة تماما لدعم حليفها”.
ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول، يطلق حزب الله صواريخ على إسرائيل تضامنا مع حركة (حماس) مما أجبر عشرات الآلاف على ترك منازلهم في إسرائيل وأدى لتصاعد الضغوط السياسية هناك لاتخاذ إجراءات أكثر قوة.
الى ذلك شدّد قائد القوات البرية بالجيش الإيراني، كيومرث حيدري، على أن محور المقاومة لن يقف صامتًا في حال اندلعت حرب بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله في لبنان، وذلك في ظل تصاعد حدة المواجهات بين الجانبين وسط تحذيرات من “حرب شاملة”، ونقلت وسائل إعلام إيرانية، عن حيدري قوله إن محور المقاومة لن يبقى صامتًا أمام أي هجوم إسرائيلي على حزب الله ولبنان، وتوعّد قائد القوات البرية في الجيش الإيراني، دولة الاحتلال الإسرائيلي “بمواجهة رد قاس في حال أقدمت على غزو لبنان”.


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