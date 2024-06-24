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جيش الاحتلال يُعلن مقتل لواء واحتجاز جثته في غزة

منذ 14 ثانية
جيش الاحتلال يُعلن مقتل لواء واحتجاز جثته في غزة

وطنا اليوم:أكد الجيش الإسرائيلي مقتل مقتل لواء أثناء هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وقال إن جثته محتجزة في قطاع غزة.
وقال جيش الاحتلال في بيان، الاثنين، تحت بند سُمح بالنشر، إن الرائد محمد الأطرش 39 سنة في نوفولو، من سكان قبيلة سوا الأطرش، متتبع في لواء الشمال في فرقة غزة، جندي سابق في جيش الدفاع الإسرائيلي قتل في المعركة.
وارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال إلى 666 منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، 314 منذ بدء العملية البرية في السابع والعشرين من تشرين الأول الماضي.
وبحسب جيش الاحتلال، أصيب 3,895 جنود الاحتلال منذ بدء العدوان على غزة، وصف حالة 588 منهم بالخطرة، و994 إصابة متوسطة، و2,313 إصابة طفيفة.

طوفان الأقصى
وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها “السيوف الحديدية”، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.


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