بدء تشغيل مركز جمرك عمّان الجديد في الماضونة

وطنا اليوم:بدأت دائرة الجمارك الأردنية بتشغيل مركز جمرك عمّان الجديد بمنطقة الماضونة جنوبي شرقي العاصمة، بعد افتتاحه من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني الأحد مما سيسهم في تسهيل الإجراءات وتخفيض مدة تخليص البضائع، ويخفض كلف الاستيراد والتصدير.

وقال المدير العام للجمارك لواء جمركي جلال القضاة، الاثنين خلال جولة للإعلاميين والصحفيين نظمتها دائرة الجمارك، إنّ المركز يحتوي على مرافق ومبان أقيمت على أرض مساحتها نحو 1317 دونم، حيث تعتبر متخصصة ومزودة بأحدث الأنظمة الجمركية، وهي مبنى مركز الجمرك، بالإضافة إلى مسجد وكافتيريا، ومبنى قسم الدفاع المدني، ومبنى قسم الترخيص التابع لمديرية الأمن العام والمديريات المساندة، ومبنى لوكلاء شركات التخليص، ومبنى المختبرات، وساحات للمزادات، ومستودعات للفرز والحجز بمساحة 27000 متر.

وأضاف القضاة أنه يوجد مربع ومظلات ورمبات للمعاينة بمساحة 30 ألف متر تتسع إلى 192 شاحنة، كما يضم المركز محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 3000 كيلو واط، ويتسع المركز لاصطفاف نحو 900 شاحنة، وهو قابل للتوسعة لاستيعاب 256 شاحنة إضافية.

وبين أهمية المركز الاستراتيجية في تعزيز النشاط التجاري والاستثماري وتحسين جودة الخدمات انسجاما مع المقاييس العالمية، ما سيؤدي إلى تحسين أداء الأردن على المؤشرات العالمية ذات الصلة مشيرا إلى أن المركز الجديد أنشئ بالشراكة مع القطاع الخاص، في منطقة تنموية واعدة.

مدير جمرك عمّان عميده جماركية ريما النمر، قالت إنّ المركز مزود بخدمات البنية التحتية المتطورة والتي تدعم عمليات تسريع إنجاز المعاملات الجمركية بأقصر وقت وجهد من خلال أتمتة كافة الخدمات الجمركية في المركز ضمن مشروع النافذة الوطنية، والهادف إلى تسهيل الإجراءات، الأمر الذي ينعكس إيجابا على جذب الاستثمارات.