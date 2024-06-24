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رئيس الديوان الملكي يعزي الحجاحجة وأبو هزيم

منذ 5 ثواني
رئيس الديوان الملكي يعزي الحجاحجة وأبو هزيم

وطنا اليوم:مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، واجب العزاء إلى قبيلة عباد/ عشيرة الحجاحجة بوفاة الحاج احمد سليمان الحجاحجة وإلى عشيرة أبو هزيم بوفاة المرحوم بلال عبدالفتاح محمد أبو هزيم.
ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء الفقيدين اليوم الإثنين، بمحافظة البلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدين وعموم عشيرتي الحجاحجة وأبو هزيم ، سائلا الله أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.


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