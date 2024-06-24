الفريق الوزاري يطلع على إنجازات محافظة مأدبا خلال 25 عاما

وطنا اليوم:عقد الفريق الوزاري برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان اليوم الاثنين، اجتماعا في محافظة مادبا في عاشر اجتماع للفريق الذي شكله رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، للوقوف على ما تم إنجازه من مشاريع حكومية خلال 25 عاما الماضية في المحافظات والبوادي.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش.

وأكد كريشان في كلمته الافتتاحية للاجتماع الذي عقد في مدينة الأمير هاشم بن عبدالله الثاني للشباب، اعتزاز الأردنيين بالإنجازات التي حققها الوطن خلال 25 عاما الماضية في جميع القطاعات، واستمرار مسيرة الإنجازات، مشيرا إلى الجهود الاستثنائية التي بذلها جلالة الملك عبدالله الثاني في تطوير المملكة خلال هذه السنوات، رغم التحديات التي واجهتها المملكة خلال هذه الفترة.

وجرى خلال الاجتماع الذي حضره أعضاء الفريق الوزاري، ومحافظ مادبا، ورئيس مجلس المحافظة، ورؤساء البلديات في المحافظة، وعدد من الأمناء العامين، وأعضاء المجلس التنفيذي فيها، استعراض الإنجازات التي حققتها محافظة مادبا خلال 25 عاما الماضية، واحتياجاتها الحالية والمستقبلية.

وقال محافظ مادبا نايف الهدايات إن اللقاء يأتي ضمن احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية، والحديث عن الإنجازات التي تحققت رغم التحديات والصعاب ليصبح الأردن الوطن الأنموذج.

واستعرض رئيس مجلس محافظة مادبا سالم الهروط، ورؤساء بلديات مادبا الكبرى عارف الرواجيح، وذيبان نصر الرواحنة، ولب ومليح حسين السمارات، وجبل بني حميدة محمد الشخانبة، وجرينة محمد العويدات، للإنجازات التي تحققت في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني لخدمة الوطن والمواطن، داعين الى منح الصلاحيات للمدراء التنفيذيين في المحافظة لتسهيل عمل مجلس المحافظة.

وقدم وزراء الأشغال العامة والإسكان ماهو ابو السمن، والمياه والري رائد أبو السعود، والزراعة خالد الحنيفات، والسياحة والآثار مكرم القيسي، والصحة فراس الهواري، والطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، والبيئة معاوية الردايدة، إضافة إلى عدد من الأمناء العامين للوزارات، مداخلات أوضحت حجم الإنجاز في محافظة مادبا، والرد على مطالب الإدارة المحلية في المحافظة.