القوات المسلحة تشيع جثماني الشهيدين الرقيب عماد العرام والجندي يحيى الصياح

وطنا اليوم:شيعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الاثنين، جثمان الشهيد الرقيب عماد العرام إلى مثواه الأخير بعد الصلاة عليه في مسجد الإيثار / محافظة الزرقاء، بحضور مندوب القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي قائد المنطقة العسكرية الوسطى.

كما وشيعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، جثمان الشهيد الجندي يحيى الصياح إلى مثواه الأخير بعد الصلاة عليه في مسجد البلد/ ام قيس- محافظة اربد، بحضور مندوب القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي قائد المنطقة العسكرية الشمالية.

وجرى للشهيدين مراسم عسكرية نقلا خلالها إلى مثواهما الأخير مكللين بالعلم الأردني ومحمولين على أكتاف رفاق السلاح، ووريا الثرى في مقبرتي الهاشمية وأم قيس الإسلامية، وقام مندوبي القيادة العامة للقوات المسلحة بوضع إكليل من الزهور على ضريح كل من الشهيدين.

وشارك في التشييع عدد من كبار ضباط القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وعدد من المتقاعدين العسكريين وجمع غفير من المواطنين.

واستشهد العرام والصياح أمس الأحد، إثر حادث تدهور 3 شاحنات عسكرية ضمن قافلة مساعدات إغاثية وإنسانية متجهة إلى قطاع غزة، نتيجة انحرافها عن مسارها على طريق البحر الميت/ نزول العدسية.

وتنعى القيادة العامة للقوات المسلحة الشهيدين، سائلة الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهلهم وذويهم ورفاق السلاح الصبر والسلوان وحسن العزاء، إنه سميع مجيب.