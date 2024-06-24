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لقطات مثيرة لاستهداف القسام راجمة صواريخ للاحتلال بصاروخ صيني

منذ 14 ثانية
لقطات مثيرة لاستهداف القسام راجمة صواريخ للاحتلال بصاروخ صيني

وطنا اليوم:بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد لاستهداف آلية هندسية من نوع “أوفك” بصاروخ موجه “السهم الأحمر” صيني الصنع غرب منطقة تل زعرب بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، وذلك لأول مرة تظهر استخدام القسام هذا الصاروخ.
وأظهرت المشاهد أحد مقاتلي القسام يرصد الهدف ويتلو بعض آيات الله ويقول “سنقوم بضرب آلية العدو الآن.. الله سدد الرمي وثبت أقدامنا..” ثم يوجه الصاروخ تجاه الآلية الهندسية التي كانت ضمن رتل أظهر المقطع منه 3 مدرعات وعددا من الجنود.
ومن خلال 3 كاميرات، أظهر المقطع إصابة الآلية بشكل مباشر وكان إلى جانبها عدد من الجنود، بينما سارع باقي الجنود ممن كانوا إلى جوار باقي الآليات بالهرب ابتعادا عن الآلية المستهدفة.
وبعد ذلك، زاد اشتعال النيران بالآلية حتى أتت النيران على جميع هيكلها، في وقت قامت جرافة أخرى بالتوجه ناحيتها، في حين يظهر أنها محاولة لسحبها، كما أظهر المقطع استهداف قوات النجدة بمنظومة الصواريخ “رجوم”.
ودأبت كتائب القسام في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات العسكرية التي نفذت ضد قوات الاحتلال.

 


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