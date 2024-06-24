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التربية: 146133 طالبا وطالبة يتقدمون لأول امتحانات الثانوية العامة

منذ 13 ثانية
التربية: 146133 طالبا وطالبة يتقدمون لأول امتحانات الثانوية العامة

وطنا اليوم:يبدأ عند العاشرة صباح غد الثلاثاء امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024، حيث يتوجه 146133 مشتركا ومشتركة لتقديم الامتحان في ورقة مبحث التربية الإسلامية، موزعين على: فرع العلمي (58606)، الأدبي (69096)، الشرعي (98)، الصناعي (6034)، الاقتصاد المنزلي (7784)، الزراعي (3065)، والفرع الفندقي (1450) طالبا وطالبة.
وكانت وزارة التربية أعلنت اليوم الاثنين، عن عدد من الإرشادات والرسائل التي تسهم في الحفاظ على سلامة سير الامتحان.


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