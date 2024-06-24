بحث عمليات تزويد المزارعين بالمياه في الشونة الجنوبية

وطنا اليوم:أكد أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، خلال جولة تفقدية لقناة الملك عبدالله في منطقة الشونة الجنوبية، ضرورة متابعة عمليات تزويد المزارعين بالمياه وضمان وصولها لمزارعهم.

وبحسب بيان لوزارة المياه والري اليوم الإثنين، استمع الحيصة خلال الجولة إلى ممثلي ائتلاف جمعيات مستخدمي المياه ضمن مشروع الـ18 كلم، كما تم استعراض الخطط التنفيذية والموازنة المائية، وبحث الإجراءات الضامنة لتزويد الوحدات الزراعية بالاحتياجات المائية المطلوبة، واحتياجات مزارع النخيل في هذه الفترة مع الارتفاع الملحوظ على درجات الحرارة.

وأكد الحيصة التزام سلطة وادي الأردن بمتابعة تنفيذ جميع الإجراءات اللازمة، مشددا على أهمية التعاون المستمر بين السلطة والجمعيات لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتلبية احتياجات المزارعين بكفاءة وفعالية وعدالة.

وتواصل سلطة وادي الأردن سلسلة من الجولات التفقدية للتأكد من تلبية احتياجات المناطق المختلفة وضمان استدامة الموارد المائية.