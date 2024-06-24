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الملك ترافقه الملكة يصل قصر الإليزيه في مستهل زيارة العمل إلى فرنسا

منذ 31 ثانية
الملك ترافقه الملكة يصل قصر الإليزيه في مستهل زيارة العمل إلى فرنسا

وطنا اليوم:وصل جلالة الملك عبدالله الثاني ترافقه جلالة الملكة رانيا العبدالله، اليوم الأحد، إلى قصر الإليزيه في مستهل زيارة العمل إلى فرنسا.
ووفق بيان للرئاسة الفرنسية، سستم مناقشه “الضرورة الملحة للغاية لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، من دون تأخير، والذي يضمن في النهاية حماية جميع المدنيين ودخول المساعدات بكميات كبيرة بشكل عاجل”.
وسيتم أيضا، التطرق إلى “إيصال المساعدات الإنسانية بكميات كبيرة إلى سكان غزة، في إطار استمرار عمليات التعاون القائمة بالفعل”.
وأدى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.


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