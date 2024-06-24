الحزب المدني الديمقراطي الأردني ينعى شهداء الواجب من مرتبات القوات المسلحة

وطنا اليوم:ينعى الحزب المدني الديمقراطي الأردني الشهداء الرقيب عماد عطا عارف العرام والجندي/ 2 يحيى عثمان يحيى الصياح شهداء الواجب من مرتبات القوات المسلحة الأردنية، الذين استشهدوا في حادث تدهورٍ لـ 3 شاحنات عسكرية، وهم في طريقهم لإيصال شحنة من المساعدات الإنسانية إلى أهلنا في قطاع غزة.

سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يتقبلهم في جنات النعيم، كما نتقدم لأسر الشهداء بخالص التعزية، ونسأل الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، كما نسأل الله تعالى للمصابين الشفاء التام.