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جماعة الإخوان المسلمين تنعى شهداء الواجب من مرتبات القوات المسلحة

منذ 18 ثانية
جماعة الإخوان المسلمين تنعى شهداء الواجب من مرتبات القوات المسلحة

وطنا اليوم:تنعى جماعة الإخوان المسلمين شهداء الواجب من مرتبات القوات المسلحة الأردنية، الذين استشهدوا في حادث تدهورٍ لـ 3 شاحنات عسكرية، وهم في طريقهم لإيصال شحنة من المساعدات الإنسانية إلى أهلنا في قطاع غزة.
سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يتقبلهم في جنات النعيم، كما نتقدم لأسر الشهداء بخالص التعزية، ونسأل الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، كما نسأل الله تعالى للمصابين الشفاء التام.


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