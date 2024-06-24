جوبترول تفخر بمهندسها نزار برغش لحصوله على براءة اختراع ونيله جائزة الضمان الاجتماعي في الصحة والسلامة

وطنا اليوم:تتقدم شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية “جوبترول” بالشكر والتقدير الى المهندس نزار برغش لجهوده المتميزة التي أثمرت عن حصوله على براءة اختراع “نظام استشعار الماء والفيضان في خزانات المحروقات” وتسجيلها باسم شركة جوبترول. هذا الاختراع البارز يُعد إنجازًا هامًا يضع جوبترول في طليعة الشركات الرائدة في قطاع الطاقة.

وأضافت الشركة فخرها الكبير بالمهندس نزار برغش لحصوله على جائزة الضمان الاجتماعي في الصحة والسلامة لدورة 2022-2023 المستوى الأول للأفراد، حيث تم تكريمه من المؤسسة تحت رعاية معالي وزير العمل ويعكس هذا التكريم التزام جوبترول بالابتكار والتميز في مجال السلامة والصحة المهنية وفي كافة المجالات على حدٍ سواء.

يمثل هذا الاختراع المسجّل إنجازًا هامًا في قطاع الطاقة وتحديداً المشتقات النفطية، بحيث يتيح النظام – الذي تم تنفيذه في (150) محطة خدمات – مراقبة وحماية خزانات الوقود من الأخطار الناتجة عن دخول الماء إلى خزان الوقود أو اقتراب خزان الوقود من الفيضان، و يعمل النظام على تنبيه وتحذير كادر المحطة من اقتراب حدوث الخطر في أحد الخزانات وتحديد نوع الخطر لتجنب المشكلة قبل حدوثها.

يتميز الاختراع بتحويل الرسالة النصية الواردة من نظام قياس مخزون المحروقات (ATG) إلى تحذير صوتي وضوئي، ويقوم بتحديد نوع المشكلة (وجود ماء أو اقتراب فيضان) في خزانات الوقود لتفادي المشكلة قبل حدوثها. ولا يكتفي النظام بالتحذير الصوتي والمرئي باقتراب الخطر، بل يعمل أيضاً على إيقاف التفريغ من صهريج الوقود عن طريق إغلاق صمام التفريغ الكهربائي (solenoid valve) وبالتالي إيقاف التفريغ أوتوماتيكياً دون تدخل أي عنصر بشري.

وقال عطوفة مدير عام شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية “جوبترول”، المهندس خالد الزعبي: “إن هذا الاختراع الجديد يعزز مكانة جوبترول كشركة رائدة في قطاع الطاقة، ويؤكد التزامها بالابتكار وتقديم أفضل الحلول لعملائها. ويعتبر هذا النظام إضافة جديدة إلى مجموعة التقنيات الحديثة التي تستخدمها جوبترول في عملياتها.” وأضاف الزعبي: “نحن فخورون بإنجازات كوادرنا الأردنية، ونثمن عملهم بجد وإخلاص لتحقيق التفوق والريادة في قطاع الطاقة، ونؤمن أن تفانيهم وإبداعهم هما الأساس لنجاحاتنا المستمرة.”