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تراجع الدخل السياحي في الأردن

منذ 15 ثانية
تراجع الدخل السياحي في الأردن

وطنا اليوم:تشير أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي إلى تسجيل الدخل السياحي خلال الخمسة أشهر الأولى ما قيمته 1.9 مليار دينار (2.6 مليار دولار) وبانخفاض نسبته 6.5%، مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2023.
ويعود هذا الانخفاض إلى تراجع أعداد السياح بنسبة 10%، وفق البيانات


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