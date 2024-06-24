تراجع الدخل السياحي في الأردن

وطنا اليوم:تشير أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي إلى تسجيل الدخل السياحي خلال الخمسة أشهر الأولى ما قيمته 1.9 مليار دينار (2.6 مليار دولار) وبانخفاض نسبته 6.5%، مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2023.

ويعود هذا الانخفاض إلى تراجع أعداد السياح بنسبة 10%، وفق البيانات