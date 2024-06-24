التربية: إضافة 10 دقائق لكل ورقة من امتحانات التوجيهي

وطنا اليوم:وجهت وزارة التربية والتعليم عددا من الرسائل والإرشادات للمشتركين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة للعام الحالي 2024/ الامتحان العام، حرصاً منها على سلامة سير امتحاناتهم.

وتضمنت الإرشادات دعوة المشتركين الحضور إلى قاعة الامتحان قبل ساعة من بدء الجلسة الامتحانية، مؤكدة أن أبواب المدارس ستغلق في تمام الساعة العاشرة للجلسة الأولى والساعة الواحدة للجلسة الثانية، ولن يسمح بدخول أي مشترك بعد هذا الوقت.

وشملت الإرشادات التزام كل مشترك بإحضار بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر للمشتركين الأردنيين وجواز السفر لغير الأردنيين، والبطاقة الأمنية للمشتركين السوريين الذين لا يحملون جواز سفر، يومياً عند تقديم الامتحان.

وأشارت الوزارة إلى ثقتها بوعي أبنائها الطلبة في تجنب كل ما من شأنه مخالفة تعليمات الامتحان مثل اصطحاب أي من (أجهزة الهواتف الخلوية، الساعات الإلكترونية) إلى قاعة الامتحان، وتأكيد ترك كل ما يتعلّق بالامتحان مثل قصاصات الورق وغيرها خارج قاعة الامتحان، تلافيًا لتطبيق الإجراءات الإدارية.

وأكدت استمرارها بإضافة 10دقائق لكل ورقة امتحانية تعطى للمشتركين بدلًا من الوقت الضائع في توزيع الأوراق الامتحانية.

ودعت الطلبة إلى استثمار الوقت في الدراسة، وعدم الالتفات إلى الشائعات واستقاء المعلومات المتعلقة بالامتحان من مصادرها الرسمية.

إلى ذلك، أعلنت الوزارة تشكيل غرفة عمليات في مركز الوزارة، لمتابعة إجراءات سير امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 / الامتحان العام.

وبينت أن غرفة العمليات سيناط بها استقبال الملاحظات والاستفسارات الواردة من الطلبة والمجتمع المحلي، وإعداد تقرير يومي يتضمن هذه الملاحظات والمعالجات التي تمت عليها.

وعممت الوزارة أرقام هواتف غرفة العمليات على مديري الإدارات في مركز الوزارة ومديري التربية والتعليم، إضافة إلى نشرها للمجتمع المحلي على موقعها الإلكتروني وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي:

مباشر غرفة العمليات : 065692368

مباشر غرفة العمليات : 065699916

موبايل مباشر غرفة العمليات : 0791881434

موبايل مباشر غرفة العمليات : 0791881435

مباشر غرفة العمليات : 0791881436

موبايل مباشر غرفة العمليات : 0791881439