بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. آراء واقلام

فازوا جميعا بالعلامة الكاملة..!!!!

منذ ساعة واحدة
فازوا جميعا بالعلامة الكاملة..!!!!

 

وطنا اليوم_بقلم_م مدحت الخطيب كاتب ونقابي اردني

طالعتنا الصحف الصادرة يوم أمس بخبر نشر عن وزارة التعليم في قطاع غزة يتحدث أن 40 ألف طالب وطالبة في الثانوية العامة لن يتمكنوا من الالتحاق بالامتحانات لهذا العام؛ وهو ما يمثل سابقة خطيرة وانتهاكا واضحا يهدد مستقبلهم ويقوض فرص التحاقهم بالجامعات، وان الآلاف من الطلاب ومنذ بداية العدوان الغاشم لم يلتحقوا بالدراسة في كافة المستويات وان ما يزيد عن 80 % من المرافق التعليمية قد تم تدميرها بشكل كلي اوجزئي

 

نعم هكذا أرقام وهكذا حرمان لو لم يكن في غزة لقلنا عنه الكثير، ولكن صدقوني من تعلم الرجولة والبطولة والتضحية والإقدام لا يحتاج أن يتقدم إلى أي امتحان فكل غزة بشيبها وشبابها فازت بالعلامة الكاملة،

هنالك في غزة فاز الصغار قبل الكبار في الاختبار الأهم وفشلنا نحن والعالم المتحضر في كل شيء،

 

هناك في غزة رفعت الأقلام وجفت الصحف واختلطت دماء الأبرياء بالكتب المزيفة التي صدعت رؤوسنا وهي تتحدث عن حقوق الإنسان والطفل والمرأة وتعج صفحاتها بالمثاليات والأخلاقيات،

هناك في غزة وبعيدا عن التعليم المزيف والذي صور لنا أن الغرب أصحاب رسالة وعنوان ناصع للديمقراطية، وان بلاد العرب أوطاني، وان المسلم أخ للمسلم لا يظلمه ولا يقف ضده أو يتأمر عليه، وأننا أبناء أمة تجمعنا اللغة والثقافة حالنا كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعت له بقية الاعضاء في الدعم والمساعدة،

هناك في غزة يخرج أحدهم من تحت الركام وهو يصرخ لن نخرج من هنا، فيكتب بالركام لنا التاريخ الحقيقي بأن الأوطان لا تتحرر الا بدماء الشرفاء وأن الشعارات والمعاهدات والاتفاقيات لم تجلب لنا الا الذل والعار والهوان

 

هناك في غزة اساطير تتجلى، ومقاومة لن تموت ولن تركع الا لله، وشعب صابر منذ 9 أشهر واكثر حتى خجل منه الصبر

هناك في غزة من يرغب في تدميرها تدميرا ماحقا، وهناك من يرفض ذلك، وهنالك من يتحدث عن ذلك باستحياء والعرب جلهم نيام وكان الأمر لا يعنيهم لا من قريب ولا من بعيد .


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:57

تصريحات مستفزة من نتنياهو والعشائر الفلسطينية في غزة ترد

09:50

ضبط سرعات عالية وسائق غير مرخص بالبحر الميت

09:45

قرار بوقف شراء المكيفات في الوزارات والمؤسسات الحكومية

09:41

وفيات الاثنين 24-6-2024

09:35

مصادر : نصف مليون مستوطن غادروا تل ابيب بلا عودة منذ بداية الحرب

09:27

إسرائيل تبلغ واشنطن باحتمال استخدام أسلحة غير مسبوقة ضد حزب الله

09:17

آلاف المقاتلين المدعومين من إيران يعرضون الانضمام إلى حزب الله

09:10

ممثلة أممية: محو عائلات بكاملها في قطاع غزة بسبب العدوان

05:34

نتنياهو: نحن في حرب أمام 7 جبهات

04:32

عاجل.. إصابة 4 أشخاص من عائلة واحدة إثر حادث سير بمأدبا

03:29

اتفاق بحريني – إيراني على بدء المحادثات لاستئناف العلاقات

02:35

احتيال في عمان: شبان يستخدمون “نعشًا فارغًا” لخداع المصلين في مسجد

وفيات
وفيات الاثنين 24-6-2024وفيات الأحد 23-6-2024وفيات الجمعة 21-6-2024نعي الأستاذ الدكتور عمار الحنيطيوفاة عضو المجلس المركزي للحزب المدني الديمقراطي احمد عبد الرزاق الحياري