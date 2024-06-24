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نتنياهو: نحن في حرب أمام 7 جبهات

منذ 15 ثانية
نتنياهو

وطنا اليوم_قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن مرحلة القتال الشديد في غزة على وشك الانتهاء لافتا إلىى أنه ليس مستعدا لوقف الحرب قبل القضاء على حماس، وفق مزاعمه.

 

وأضاف نتنياهو في تصريحات له الأحد، أنه ليس مستعدا لإبقاء الوضع على حاله في الشمال وأن حكومته تجري استعداداتها، لافتا إلى أنه لا يمكنه الخوض في تفاصيل خططها.

 

وتابع نتنياهو: “نخوص حربا على 7 جبهات مع حماس وحزب الله والحوثيين والمليشيات العراقية والسورية والضفة الغربية وإيران”.

 

وزعم نتنياهو بأنه غير مستعد لإقامة دولة فلسطينية ولن أسمح بتسليم غزة للسلطة الفلسطينية.

 

وأشار نتنياهو إلى أنه يريد إنشاء إدارة مدنية بالتعاون مع فلسطينيين محليين وأن إعادة الاستيطان إلى غزة ليس أمرا واقعيا.


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