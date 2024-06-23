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قتلى وجرحى إسرائيليون بهجوم صاروخي لحزب الله على موقع المطلة

منذ 8 ثواني
قتلى وجرحى إسرائيليون بهجوم صاروخي لحزب الله على موقع المطلة

وطنا اليوم_سفر قصف صاروخي نفذه “حزب الله” اللبناني عن سقوط قتلى ومصابين بعد إصابة صاروخ لآلية عسكرية إسرائيلية في موقع المطلة. وأعلن “حزب الله” في بيان أنه “بعد مراقبة دقيقة لقوات ‌‏العدو في موقع المطلة وعند رصد آلية عسكرية تتحرك في محيط الموقع وبعد وصولها إلى نقطة المكمن ‏استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بالصواريخ الموجّهة وأصابوها إصابة مباشرة، ما أدى إلى تدميرها ‏وإيقاع من فيها بين قتيل ‏وجريح”.‏

 

وفي وقت سابق أفاد مراسل “RT” في لبنان أن المدفعية الإسرائيلية قصفت بقذائف الفوسفور بلدات الخيام ودير ميماس وكفركلا وتلة العزية جنوب لبنان. ومع تواصل التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية وقصف واستهداف “حزب الله” لمواقع الجيش الإسرائيلي، نشر الحزب أمس السبت تسجيلا يوثق صورا ملتقطة من الجو لمواقع داخل إسرائيل دون تحديد طبيعتها، وذلك في إشارة إلى إمكانية استهدافها. كما حذر “حزب الله” إسرائيل من إمكانية إقدامها على شن حرب، وقال إن “من يفكر في الحرب معنا سيندم”.


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