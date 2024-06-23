مندوبا عن الملك وولي العهد العيسوي يعزي عشيرة الكرادشة

وطنا اليوم_

مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، واجب العزاء إلى عشيرة الكرادشة/ آل مطالقة، بوفاة الكابتن الطيار رمزي يعقوب مطالقة الكرادشة.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحوم، وآل مطالقة وعموم عشيرة الكرادشة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي