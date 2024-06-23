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فيلادلفيا تعلن عن حاجتها إلى أعضاء هيئة تدريس

منذ 14 ثانية
فيلادلفيا تعلن عن حاجتها إلى أعضاء هيئة تدريس

وطنا اليوم:تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس للعام الجامعي 2024/2025
وفقاً للتخصصات والمؤهلات التالية:

الكلية
التخصص الدقيق
الرتبة الأكاديمية
كلية الهندسة والتكنولوجيا

هندسة الأنظمة الذكية / البرمجة وعلوم المعلومات

أستاذ مساعد

هندسة الأنظمة الذكية / الذكاء الاصطناعي

أستاذ مساعد

هندسة الأنظمة الذكية / الشبكات وتطبيقاتها
أستاذ مساعد

هندسة الأنظمة الذكية / الروبوتات
أستاذ مساعد
هندسة الميكاترونكس
أستاذ مساعد

كلية الأعمال
التسويق
التسويق الإلكتروني والتواصل الاجتماعي
أستاذ مساعد/
أستاذ مشارك

يشترط في المتقدم:
أن يكون حاصلاً على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات المطلوبة من جامعة مرموقة ومعترف بها
أن لا يقل معدل البكالوريوس ومعدل الماجستير والدكتوراه عن جيد
أن يكون ملماً باللغة الإنجليزية كتابة ومحادثة واستخدام الحاسوب والتعليم الإلكتروني
يفضل من لديه أبحاث علمية منشورة في مجلات علمية عالمية مميزة في آخر سنتين
أن لا يكون ملتزما في العمل لأي جهة أخرى
تعطى الأولوية لخريجي الجامعات المرموقة
تعطى الأولوية من لديه خبرة عملية

الأوراق الثبوتية لأعضاء الهيئة التدريسية:
الشهادات العلمية (الثانوية العامة / البكالوريوس/ الماجستير/ الدكتوراه) وكشوف العلامات
معادلة شهادة الدكتوراة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الترقيات الأكاديمية (إن وجد)
السيرة الذاتية
وثائق عن الخبرة العلمية والشهادات المهنية
الوثائق الشخصية (صورة شخصية/ هوية أحوال مدنية / دفتر العائلة او جواز سفر ساري المفعول).

تقدم الطلبات إلكترونياً إلى دائرة الموارد البشرية في جامعة فيلادلفيا علما بأن اخر موعد لتقديم الطلبات مساء يوم الأحد 30/6/2024
Website: https://www.philadelphia.edu.jo/job_application
للاستفسار هاتف: 4799000/06 فرعي (2392)


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