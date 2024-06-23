الصبيحي: ما أسس تمثيل الضمان بمجالس إدارات الشركات؟

وطنا اليوم: قال الخبير في التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي إن عددا من الأشخاص يمثلون المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في هيئات مديري ومجالس إدارات الشركات المساهمة التي تساهم فيها المؤسسة، وأعتقد أن العدد يتجاوز الثمانين ممثّلاً.

وأضاف: “للعلم فإن قانون الضمان أناطَ بلجنة الحوكمة الرشيدة، وهي إحدى اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة مؤسسة الضمان، مهمة وضع الأسس التي تنظم عمليات تمثيل المؤسسة في هذه الهيئات والشركات، وأسس تقييم الأشخاص المقترَحين لتمثيل المؤسسة”.

وتابع: “الأسئلة التي أطرحها وأرجو أن أتلقى إجابة واضحة شفافة عليها؛ هل تم وضع مثل هذه الأسس وما هي، وهل يتم العمل بها على أرض الواقع وكيف”؟.

وأورد: “أسأل لأن الواقع يشي أحياناً بغير ذلك، وهناك أمثلة لا أريد ذكرها تدل على ضعف اختيار بعض الممثلين، وبعضهم يتم تعيينهم في مجالس شركات لا يفهمون شيئاً في مجال عملها، واحياناً يتم تعيينهم رؤساء لمجالس إدارات شركات دون أن يكون لديهم أي فكرة أو خبرة عن طبيعة عملها، الأمر الذي يُضعِف دورهم في حماية وتنمية أموال الضمان، وهم المؤتمنون عليها. وهذا بالتأكيد يتنافى مع مبادئ الحوكمة الرشيدة المُعزّزة لرسالة مؤسسة الضمان وتنمية أموالها واستدامة نظامها التأميني الاجتماعي”.

وختم حديثه: “أريد جواباً.. وما لم أتلقى أي إجابة، سأسهب في الحديث عن هذا الموضوع وأضرب أمثلة واقعية على تعيينات لا تخلو من شبهة المحسوبيات والتنفيعات”.